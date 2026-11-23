В Волгоградской области за неделю до Нового года и 20 дней спустя после праздника нельзя будет продавать и запускать пиротехнику. Решение оперштаба региона озвучил губернатор Андрей Бочаров на заседании обладминистрации.

Ограничения с 25 декабря 2026 года по 20 января 2027 года введены в связи с тем, что на территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Он был введён указом президента РФ Владимира Путина № 757 от 19 октября 2022 года.

«Запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня», — уточняют в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Также на заседании 23 ноября губернатор поставил задачи по подготовке к зиме. Среди них — бесперебойная работа систем жизнеобеспечения, готовность аварийных бригад и резервов, безопасность дорог, проверка общественного транспорта и школьных автобусов, контроль за работой УК, профилактика сезонных инфекций и тренировки оперативных служб на случай резкого ухудшения погоды.

Ранее стало известно о предложении ввести штрафы до 300 тысяч рублей за нарушение благоустройства .