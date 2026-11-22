Иловлинский район получил временного руководителя: исполнять полномочия главы будет Алексей Русаков. Он назначен на должность постановлением губернатора Андрея Бочарова.

Ранее Алексей Николаевич работал заместителем глав Палласовского и Городищенского районов. В областном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики сообщают, что у чиновника есть опыт муниципального управления, в том числе в сферах строительства и ЖКХ.

Русакову 44 года, он женат, у него двое детей. Постановление о его назначении глава региона подписал 21 ноября, днём ранее пост главы района по собственному желанию покинул Олег Попов, который занимал его несколько месяцев.

Его предшественник Иван Гель, много лет руководивший районом, был осуждён условно за превышение полномочий: он отправил на тушение пожара начальника отдела ГО и ЧС Александра Переярина, тот погиб. На 2 декабря в Иловлинском райсуде назначено рассмотрение гражданского дела по иску его дочерей к экс-главе района.