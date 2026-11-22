За минувшие сутки на дорогах Волгоградской области зафиксировали три дорожно-транспортных происшествия с тяжкими последствиями. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе два сбитых пешехода.

Самая ранняя авария случилась в 04:35 в Новониколаевском районе на 11-м километре трассы «Новониколаевский — Нехаево». 23-летний парень за рулем «ВАЗ-21144» не совладал с управлением и влетел в металлическое ограждение.

Незадолго после в неподвижную отечественную легковушку сзади протаранил грузовик «ГАЗ-3302». В результате ударов травмы получил сам молодой водитель и его 16-летняя пассажирка, обоих увезли в больницу, — уточнили в региональном главке МВД.

Днем в Камышине под колеса «Лады Приоры» попал человек. 59-летняя автомобилистка наехала на пешехода прямо на регулируемом переходе у дома № 111 по улице Пролетарской. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Спустя несколько часов аналогичный случай произошел в Котово: там 20-летний водитель «ВАЗ-21074» наехал на 76-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пожилую женщину также доставили в медучреждение.

По всем фактам сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки.

Ранее в Волгограде был вынесен приговор двум виновникам гибели семи человек в ДТП.