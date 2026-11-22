22 ноября поэту Николаю Добронравову исполнилось бы 98 лет. Его вдова композитор Александра Пахмутова написала об этом в своём Telegram-канале.

«Для меня это особенный день. Мы прожили долгую жизнь, наполненную музыкой, поэзией и любовью к людям», — поделилась землячка волгоградцев.

Александра Николаевна поблагодарила всех, кто хранит память о поэте и помогает ей продолжать их общее дело.

«Пока звучат песни и рождаются новые стихи, ничто по-настоящему не уходит», — сказала композитор.

Ранее Ильзе Лиепа подарила волгоградцам спектакль об отце .