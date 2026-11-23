В Камышине Волгоградской области 22 ноября 2026 года выбрали «Царицу арбузной столицы-2026». Финал пятого ежегодного конкурса красоты прошел на сцене ДК «Текстильщик» при полном зале зрителей.

За главный титул боролись 15 участниц от 18 до 48 лет. Два месяца они готовились к финалу - репетировали, участвовали в съемках и фотосессиях. На сцене конкурсантки представили три образа: «Арбузная мода», «Созвездие народов России» и «Вечернее платье», а также видеопрезентации.

По сумме оценок жюри победила Наталья Котлярова. Во всех испытаниях она получила максимальные 10 баллов. Судьи отметили ее уверенность, умение представить образ, грациозность и искренность. Победительнице вручили корону и сертификат на поездку в Стамбул.

Второе место с отставанием в один балл заняла Дарья Гущина, третьей стала Анна Кулакова. Приз зрительских симпатий достался Ларисе Симченко - больше всего голосов она набрала в течение двух недель народного голосования в группе «Камышин ФМ» во «ВКонтакте».

Ее наградили телевизором.

Ранее сообщалось об условиях конкурса в Камышине.