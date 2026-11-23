Свадебная церемония прошла в отделе ЗАГС Кировского района Волгограда. Избранница осужденного стала его женой в торжественной обстановке.

Жених отбывает наказание в колонии-поселении № 3. Организацией поездки занималась администрация учреждения, а за мужчиной во время визита в ЗАГС следили сотрудники колонии.

В региональном УФСИН считают, что возможность создавать семьи и поддерживать отношения с близкими помогает осужденным готовиться к возвращению в общество.

Ранее сообщалось о браках волгоградцев в парках и горсадах.