Ученые ВолгГТУ разработали автоматизированную конструкцию пневматической сушилки для пищевой соли, которая должна снизить проблему налипания материала на стенки камеры.

Вместо вибратора, который приходится подбирать и настраивать под конкретное оборудование, специалисты предложили использовать поток воздуха. Для этого в сушильной камере предусмотрели перфорированную стенку и тягодутьевое устройство. Воздушный поток должен отбрасывать частицы, оседающие на внутренней поверхности.

Технологический и прочностной расчеты показали, что при той же производительности диаметр камеры можно уменьшить с 0,4 до 0,31 м, а высоту - с 12,1 до 9,98 м.

По словам доцента кафедры процессов и аппаратов химических и пищевых производств ВолгГТУ Натальи Прохоренко, решение также может применяться для сушки других материалов, которые отличаются повышенной способностью налипать на стенки.

Следующим этапом ученые планируют изготовить лабораторную установку, после чего рассматривается внедрение разработки в производство по переработке соли, - пишет РИА.

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