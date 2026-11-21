Вместо встречи с любимым исполнителем волгоградским поклонникам придется менять планы. Выступление Хабиба, известного по песне «Ягода-малинка», в ДК «Химик» не состоится.

Концерт был назначен на 27 ноября 2026 года. Многие зрители уже успели купить билеты и готовились к выступлению, поэтому известие об отмене стало для них неожиданностью.

Проверить билеты и приобрести новые через онлайн-сервис сейчас нельзя. На странице мероприятия появилась отметка об отмене. Никаких объяснений произошедшему площадка не разместила.

В администрации ДК «Химик» сообщили, что решение отменить выступление приняли организаторы концерта. При этом назвать причины, по которым Хабиб не приедет в Волгоград, там не смогли.

Ранее сообщалось о выступлении Хабиба в детдоме под Волгоградом.