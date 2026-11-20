Волгоградская инициатива завоевала признание на федеральном уровне: проект «Высота 102.0», созданный советником директора по воспитанию гимназии № 12 Игорем Дроновым вместе с командой школьников «Проводники во времени», одержал победу в специальной номинации «Больше, чем наследие» премии «Больше, чем путешествие». Торжество, посвящённое награждению лауреатов, прошло в Москве.

В текущем сезоне конкурс привлёк масштабный интерес – по данным комитета образования и науки Волгоградской области на состязание поступило свыше 17 тысяч заявок, а число голосов, отданных жителями страны в поддержку финалистов, превысило 200 тысяч.

Суть волгоградского проекта — в необычном соединении литературы, краеведения и исследовательской работы. «Высота 102.0. Поход по страницам книги «В окопах Сталинграда» предлагает участникам пройти маршрут по Мамаеву кургану, опираясь на повесть Виктора Некрасова как на своеобразную исследовательскую основу. Школьники соотносят строки произведения с архивными схемами, фронтовыми снимками, данными спутниковой навигации и актуальными особенностями городского ландшафта.

Особую ценность придаёт проекту формат совместной работы. В ходе путешествия ребятам на выбор дается шесть ролей, благодаря чему они учатся не только отыскивать свидетельства минувших событий и разбирать исторические материалы, но и создавать собственные рассказы о героическом прошлом Сталинграда — и делиться ими со сверстниками. Так экскурсия превращается в настоящее исследование, а школьники — из пассивных слушателей в активных исследователей истории родного края.