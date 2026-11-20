В селе Самофаловка Городищенского района открыли после реставрации мемориал на братском захоронении советских воинов. Торжественная церемония приурочена к годовщине контрудара под Сталинградом.

Братская могила появилась в Самофаловке в 1942 году, в дни Сталинградской битвы. В сентябре после налета фашистской авиации здесь образовалась огромная воронка, где укрывали тела погибших защитников оборонительной линии Котлубань-Самофаловка.

«Во время церемонии открытия мемориала шел дождь и, казалось, это небо плачет по тем, чьи имена высечены на памятных плитах, по тем, кто остался на полях сражений», – отметили сотрудники Самофаловского сельского поселения.

В ходе реконструкции специалисты обновили памятные плиты, на которых высечено больше пяти тысяч имен защитников Сталинграда. Также укреплена основа памятника, обустроены подходы к мемориалу, прилегающая территория и освещение.