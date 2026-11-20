Шестиметровая новогодняя елка, подвешенная кроной вниз, появилась в Центральном парке Волгограда. Необычное дерево разместили под потолком крытого автодрома на высоте трех метров над контактным полом.

Конструкцию под названием «Сталактит» устанавливают здесь уже третий год. Впервые такую елку смонтировали зимой 2024 года. Решение оказалось практичным: праздничное украшение не мешает посетителям кататься на бамперных машинках. Перед монтажом специалисты собрали дерево и дополнительно закрепили ветви. В этом сезоне его украсили красными бантами, световыми гирляндами и восьмиконечной звездой. Декорация также стала популярным местом для фотографий.

Новогоднее оформление появилось и на других площадках парка. На островке ледового катка «Лагуна» установили семиметровую искусственную ель с разноцветными шарами и гирляндой. Рядом разместили гигантские светодиодные коньки.

Кроме того, праздничную подсветку монтируют на живых хвойных деревьях вдоль главных аллей. Всего иллюминацией планируют украсить более 100 деревьев.

Ранее сообщалось, что главный парк города готовится к новогодним праздникам.