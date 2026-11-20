Жители и гости Волгограда смогут посетить выставку хризантем до 22 ноября включительно. А в вечерние часы работы экспозиции организаторы организовали дополнительное освещение.

Светильники, включающиеся в теплицах около четырех часов дня, придают цветочному фестивалю особую атмосферу. При этом часть хризантем остается в тени, поэтому дополнительная подсветка, в том числе и в фотозонах, позволяет увидеть цветы в необычном ракурсе в вечернее время, делятся в Волгоградском ботаническом саду.

Волгоградцы, которые уже успели посетить «Бал хризантем» в текущем году отмечают многообразие выставки, благодарят организаторов за красоту и делятся в социальных сетях своими фотографиями с фестиваля цветов.

«Спасибо огромное работникам за такой большой труд! Нужно много знать, чтобы такое количество сортов зацвели и зацвели шикарно в одно время! И ещё приятно видеть, как растет ваш профессионализм с годами. Каждый год новая тема фотозон, в этом году тоже есть новые креативные решения. Для меня лично это праздник осени», — делится жительница региона Марина Витина.