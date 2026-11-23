Кадровые изменения затронули комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Юрий Наурзалиев сложил полномочия председателя комитета по безопасности. Временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Олег Касаткин.

Свой пост также покинул председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев. Его уход также связан с переходом на новое место работы.

Временно осуществлять полномочия руководителя комитета будет заместитель председателя Виктор Заржецкий.

Ранее губернатор Бочаров озвучил запрет на пиротехнику.