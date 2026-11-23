Регионы России с самым обеспеченным и самым бедным населением страны выстроили в рейтинг аналитики. Лидерами традиционно стали северные округа – в тройку вошли Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО и Ненецкий автономный округ.

Среднедушевые доходы в ЯНАО составили во II квартале 2026 года 192,2 тыс. руб. в месяц, на одну зарплату его жители могут позволить себе 6,28 так называемых потребительских корзин с самым необходимым набором потребительских товаров и услуг.

Волгоградская область в списке на 72 месте. Средние доходы населения в регионе, по данным РИА Новости, не превысили во II квартале текущего года 48,3 тыс. руб. При этом за год они подросли на 2,4%, притом, что у лидера рейтинга только на 0,1%. Ежемесячно волгоградцы могут позволить себе в среднем 2,07 потребительских корзины.

В аналогичном рейтинге в декабре 2025 года волгоградцы были на 58 месте, их доходов хватало на 2,19 потребительских корзин.

Наиболее успешный из южных регионов страны – Краснодарский край, занимающий 21 место. Его жителям доступны 2,8 фиксированных наборов потребтоваров и услуг, а доходы их в среднем составили за названный период 78,5 тыс. руб., увеличившись за год на 4,0%.

На 23 месте Адыгея, на 39-м – Ростовская область, на 66-м – Астраханская. Ниже Волгоградской области в рейтинге из регионов ЮФО Крым – его жители уступили волгоградцам одну позицию. Калмыкия на 75 месте, Севастополь – на 77-м.

Замыкает рейтинг Ингушетия, где жители могут рассчитывать только на 1,21 потребительской корзины, а средние доходы – 29,1 тыс. руб.

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