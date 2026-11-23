Стали известны подробности истории пропавшей Елены Пошадской, которую больше двух недель разыскивали в Волгограде, а затем обнаружили её тело под кучей веток у пятиэтажки.

Сообщалось, что мама двоих сыновей пропала 1 ноября. Выяснилось, что в этот день её полную тёзку доставили в Краснооктябрьский районный суд, который назначил ей штраф за мелкое хулиганство.

Как сообщается в решении суда, 31 октября во втором часу дня женщина устроила дебош в подъезде одного из многоквартирных домов, где «выражалась грубой нецензурной бранью», не реагируя на замечания местных жителей. В суде она признала, что вела себя ненадлежащим образом. Судья Юлия Юдина оштрафовала её на 1 000 рублей за мелкое хулиганство.

Куда пошла 39-летняя волгоградка, выйдя из зала суда, остаётся неизвестным. Как нет никакой информации и о том, как её тело оказалось под кучей сухих веток у дома на улице Таращанцев, 63.

Предположительно, погибшую могли выбросить из окна дома. У неё были сломаны позвоночник и рёбра. На улице тело пролежало несколько дней.