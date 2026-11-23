Семь крупных аварий на дорогах прошли в Волгоградской области за минувшие сутки.

По данным региональноГлавка, первое ДТП произошло в 00:05 в Камышинском районе. 23-летняя водитель Hyundai Accent не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в световую опору и дорожный турникет. Женщина обратилась за медицинской помощью.

В Волжском районе в 13:30 столкнулись электровелосипед под управлением 42-летней женщины и Mazda, за рулем которой находилась 43-летняя водитель. Пострадавшую доставили в больницу.

В Кировском районе в 14:35 мотоцикл Honda столкнулся с Lada Priora. Травмы получил 25-летний мотоциклист.

Еще одна авария в Волжском произошла в 15:30. Водитель ВАЗ-21140 проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Lada Granta. Медицинская помощь потребовалась 47-летней автомобилистке.

В Красноармейском районе вечером две женщины за рулем Hyundai Santa Fe и Hyundai Creta сбили пешеходов. Мужчины 39 и 66 лет переходили дорогу в зоне пешеходного перехода и в пределах его видимости. Оба пострадали.

Во Фроловском районе в 20:50 водитель Lada Vesta при парковке выехала на тротуар и сбила 27-летнюю женщину. Пешехода доставили в медицинское учреждение.

По всем проишествиям на дорогах организованы проверки.

Ранее сообщалось о резонансной аварии во Фроловском районе.