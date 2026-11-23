Жительница города Фролово устроила накануне вечером ДТП, пытаясь припарковать свой легковой автомобиль у дома на улице Комсомольской, 49, по соседству с сетевым магазином «Пятёрочка».

Авария была зафиксирована в 20:50 в воскресенье, 22 ноября. Во время манёвра фроловчанка выехала на тротуар, где в это время находилась 27-летняя женщина-пешеход. Пострадавшая получила травмы из-за наезда «Лады Весты». По данным ГУ МВД по Волгоградской области, ей понадобилась помощь врачей, её доставили в медучреждение.

Судя по фото, которым поделилась пресс-служба правоохранительного ведомства, пострадала и витрина магазина. Осколки огромного стекла рассыпались по тротуару.

Ранее двое детей и двое взрослых попали в больницу после неудачного манёвра 43-летнего мужчины на трассе под Михайловкой.