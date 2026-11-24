В Волгоградской области природный очаг туляремии охватывает 32 района. Инфекцию можно получить несколькими способами, в том числе после укуса кровососущего насекомого или контакта с больным животным. Об этом сообщили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Заражение также возможно через воду и продукты, загрязненные грызунами, а при переработке зерна, сена и соломы - при вдыхании зараженной пыли. Поэтому при работе с животными и сельскохозяйственными материалами важно соблюдать правила гигиены.

Туляремия обычно начинается с резкого повышения температуры, озноба, слабости, головной и мышечной боли. В зависимости от формы заболевания могут появиться увеличенные лимфоузлы, язвы на коже, признаки ангины, кашель или боли в животе.

Инкубационный период составляет от одного до 30 дней, чаще всего - 3-5 дней. При появлении характерных симптомов необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Для профилактики рекомендуют защищаться от укусов насекомых, бороться с грызунами, не пить сырую воду из открытых водоемов и колодцев.

Для жителей неблагополучных территорий и людей, работающих в зоне повышенного риска, предусмотрена вакцинация.

Ранее в РПН напомнили о последнем случае туляремии в регионе.