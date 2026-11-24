В Волгоградской области жителям напомнили, что ВИЧ передается только тремя основными путями - через кровь, половым путем и от матери к ребенку. Риск возникает, когда вируссодержащая жидкость попадает на слизистые, поврежденную кожу или непосредственно в кровоток.

Врачи Роспотребнадзора напомнили, что опасными с точки зрения передачи инфекции считаются кровь, сперма и предэякулят, вагинальный секрет и грудное молоко. При этом совместное использование посуды, постельного белья или санузла не приводит к заражению. Нельзя получить ВИЧ и через кашель, чиханье или купание в бассейне.

Не передается вирус и через укусы комаров. Насекомое не переносит кровь предыдущего человека от одного укуса к другому.

При этом специалисты рекомендуют избегать контакта с чужой кровью. В частности, не стоит пользоваться чужими бритвами и другими предметами, на которых может остаться кровь. Это связано в том числе с риском других инфекций, например вирусного гепатита В.

Определить наличие ВИЧ можно только с помощью тестирования. Антитела обычно выявляются через 3-4 недели после инфицирования, поэтому слишком ранний анализ может не показать инфекцию.

Ранее врачи назвали тайный факт о ВИЧ.