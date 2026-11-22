Волгоградские медики предупредили о росте антибиотикорезистентности и назвали главные ошибки пациентов при лечении, из-за которых бактерии перестают реагировать на препараты.

По данным специалистов, самая частая ошибка — попытки лечить антибиотиками вирусные инфекции, включая грипп и ОРВИ. Многие ошибочно полагают, что такие препараты справятся с любым недугом, однако они эффективны исключительно против бактерий. Избыточное и необоснованное употребление лишь создает идеальные условия для размножения устойчивых штаммов.

Врачи также предупреждают об опасности самолечения и прерывания курса. Пациенты часто прекращают прием таблеток, едва почувствовав облегчение, оставляя выжившим микроорганизмам шанс приспособиться и выработать защиту.

Помимо этого, прием препаратов по совету знакомых — прямой путь к провалу. Что помогло одному, может оказаться бесполезным для другого, — уточнили в облздраве.

Медики подчеркивают: назначать антибиотики, определять дозировку и длительность курса должен только врач, опираясь на полную клиническую картину. Строгое соблюдение рекомендаций специалиста — единственный способ защитить организм и остановить распространение опасных супербактерий.

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