После 50 лет женщины особенно подвержены риску остеопороза - заболевания, при котором кости теряют прочность и становятся более хрупкими. О способах профилактики рассказала врач Алена Парецкая в своем авторском канале.

По словам специалиста, одна из причин повышенного риска у женщин - снижение уровня эстрогенов. При этом структура костей постепенно меняется, а вероятность переломов увеличивается.

Для профилактики Парецкая советует регулярно ходить пешком, выполнять силовые упражнения и заниматься физической активностью с собственным весом. Также важно полноценное питание, в том числе продукты с кальцием, и контроль уровня витамина D.

Врач рекомендует сдать анализ на 25-OH витамин D и обратиться к специалисту. Дозировку препарата следует подбирать по результатам обследования, а не самостоятельно.

Контрольный анализ, по рекомендации Парецкой, можно повторить через полгода.

Ранее сообщалось, сколько тысяч волгоградцев привились от гриппа.