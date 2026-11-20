Около 719 тысяч жителей Волгоградской области уже прошли вакцинацию против гриппа. Среди них более 277,1 тыс. детей.

Прививочная кампания в регионе продолжается, в ближайшее время ожидается очередная поставка вакцины для взрослых пациентов. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения.

Для иммунизации взрослого населения используют отечественные препараты «Совигрипп» и «Флю-М». Они содержат актуальные сезонные штаммы вируса. Детям раннего возраста и беременным женщинам вводят четырехвалентную вакцину «Ультрикс Квадри».

Особое внимание уделяют людям из групп повышенного риска. В частности, специалисты рекомендуют не откладывать вакцинацию жителям старше 60 лет: в этой возрастной категории выше вероятность развития осложнений после перенесенного гриппа.

Сделать прививку бесплатно можно в прививочных кабинетах городских и районных поликлиник, центральных районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Для школьников и воспитанников детских садов вакцинацию организуют непосредственно в образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также личным примером поддержал вакцинацию, сделав прививку для защиты от тяжелого течения сезонных заболеваний.