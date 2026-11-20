Состояние языка и зубов во рту человека влияют на весь организм в целом. Рот — его входные ворота, заботиться о нём — всё равно, что заботиться о сосудах, мозге и темпах старения, объясняет врач Зухра Павлова.

Учёные 17 лет наблюдали за 1 764 пациентами и пришли к выводу: быстрее своих сверстников стареют люди с пародонтитом, а также те, у кого оставалось меньше 20 зубов. Заметнее всего связь была у мужчин, тех, кто курит и регулярно употребляет спиртное.

То, что состояние языка влияет на скорость реакции, выяснилось в ходе исследований, которые проводились на 60 подопытных из Великобритании и Бельгии. У них брали мазок и давали 10 когнитивных тестов. Выяснилось: чем больше было бактерии Prevotella histicola, тем быстрее человек мыслит.

«Одна из главных гипотез — это связано с нитратами, которые мы получаем их из зелёных листовых овощей. Бактерии во рту превращают их в нитриты, а дальше образуется оксид азота, который важен для сосудов, кровотока и работы мозга», — поясняет врач.

Павлова даёт рекомендации: чистить зубы дважды в день, используя зубную нить или ёршики, и не забывать про язык, применяя мягкую щётку или специальный скребок.

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