В Европе существует высокая вероятность дальнейшего распространения штаммов бактерии Klebsiella pneumoniae, которые устойчивы к ряду сильнодействующих антибиотиков.

Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения, сославшись на оценку Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Наибольшую обеспокоенность специалистов вызывают разновидности возбудителя, способные противостоять карбапенемам. Эти антибиотики применяют для лечения тяжелых бактериальных инфекций.

Дополнительную опасность представляют генетические признаки повышенной вирулентности некоторых штаммов. Они могут вызывать тяжелые заболевания и затруднять лечение пациентов.

Особенно уязвимыми остаются люди с ослабленным здоровьем, проходящие лечение в медицинских учреждениях. В ВОЗ подчеркнули, что угроза дальнейшего распространения устойчивой бактерии является реальной.

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