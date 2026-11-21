Препараты, которые быстро снижают артериальное давление, могут быть опасны для гипертоников. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, гипертоникам не следует самостоятельно принимать под язык короткодействующие таблетки для резкого снижения давления.

Мясников предупредил, что такие препараты могут негативно влиять на почки. Врач связал их применение с риском развития так называемой «шоковой почки» — опасного состояния, при котором нарушается кровоснабжение органа и повреждаются его ткани.

Также специалист отметил, что головная боль, головокружение, слабость и шум в ушах не всегда означают повышение артериального давления, — пишет «Вечерняя Москва».

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