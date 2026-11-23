Волгоградцам стоит обратить внимание на частое появление синяков без видимых причин. Такие кровоподтеки могут быть связаны с нарушением работы тромбоцитов - клеток крови, которые помогают останавливать кровотечения.

Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Титаренко. «Газета.Ru» пишет: по ее словам, если тромбоцитов недостаточно или они работают неправильно, даже небольшое повреждение сосуда может привести к заметному синяку.

Поводом для обследования должны стать кровоподтеки, которые быстро множатся или возникают на животе, спине, груди и лице. Насторожить также должны носовые кровотечения, кровоточивость десен, обильные менструации и длительная остановка крови после порезов.

Среди других тревожных признаков врач назвала необъяснимую слабость, бледность, повышенную температуру и увеличение лимфоузлов.

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