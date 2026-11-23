Как заваривать чай, чтобы он не превратился в отраву, рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. В листьях этого растения могут содержаться следы тяжелых металлов и фтора — оно впитывает их из почвы и окружающей среды. При неправильном приготовлении вред может увеличиться.

По мнению медика, его можно снизить, соблюдая несколько условий.

Не стоит заваривать чай кипятком и долго настаивать. Лучше выбирать белый чай из молодых листьев — он часто безопаснее чёрного, который делают из зрелого сырья, накопившего больше фтора. Крупнолистовой чай предпочтительнее — чем аккуратнее обработка, тем лучше, пишет «Доктор Питер».

Выбирая пакетированный чай, лучше остановиться на бумажных пакетика без термопластиковых добавок и клея — на металлической скобке или с завязанной хлопковой нитью, в них меньше синтетики.

Ранее эксперты поделились секретами выбора и заварки зелёного чая .