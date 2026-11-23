В Волгограде прекратил работу ресторан «Кинза», располагавшийся в пристройке особняка семьи Серебряковых на улице Красноармейской, 4. Заведение работало здесь с 2020 года и специализировалось на грузинской кухне.

Владелец ресторана Сергей Хомутецкий сообщил v1.ru, что «Кинза» закрылась в прошлом месяце. По его словам, продолжить аренду помещения не удалось - собственник здания решил выставить весь объект на продажу.

«Мы хотели сделать ребрендинг, а он на продажу выставил все здание», - рассказал предприниматель.

По словам Сергея Хомутецкого, пока покупателя на здание найти не удалось. При этом сам ресторан может продолжить работу в Волгограде: владелец рассматривает возможность открыть «Кинзу» на новом месте.

Ранее в туристическом центре города прекратил работу еще один известный ресторан - «Сыроварня». По словам представителей заведения, сейчас там проводится переустройство.

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