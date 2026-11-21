Промышленную недвижимость бывшего судоремонтного завода в Красноармейском районе Волгограда вновь пытаются реализовать. Соответствующее предложение появилось на площадке, где реализуются объекты недвижимости.

В состав лота входят два производственных корпуса площадью 2449,7 и 2416,4 кв. метра. В первом установлена кран-балка, во втором после пожара необходимо восстановить кровлю. Также покупателю предлагают склад на 612,3 кв. метра и гараж площадью 695,8 кв. метра.

Продавец уточняет, что электрических мощностей достаточно, однако вопросами подключения зданий к инженерным сетям собственник не занимался. Межевание участка также не проводилось.

Есть особенности и с транспортной доступностью. Добраться до объектов можно по воде, через понтонный мост или по объездной грунтовой дороге, которая остается проезжей только в сухую погоду. За весь комплекс недвижимости запрашивают 15 млн рублей.

Попытки продать здания предпринимались и раньше. В декабре 2019 года их выставляли на торги в рамках процедуры банкротства. Начальная стоимость лота составляла 4,43 млн рублей, однако впоследствии цену снизили до 910 тысяч рублей.

В 2021 году отдельно продавали здание заводоуправления: начальная цена составляла 2,24 млн рублей, а цена отсечения - 899,64 тысячи рублей, - пишет v1.ru.

Ранее сообщалось об уцелепшем послевоенном доме в Волгограде.