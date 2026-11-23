В Волгограде 23 ноября 2026 года сообщили о смерти журналиста Юрия Щербинина. За десятилетия работы он прошел путь от районной газеты до руководителя крупного регионального СМИ.

Юрий Щербинин начинал в районной печати, затем работал в партийных и молодежных изданиях. Позже стал собственным корреспондентом газеты «Правда» по Волгоградской и Астраханской областям, а затем возглавил «Волгоградскую правду».

С 2002 года журналист работал на телевидении. В ГТРК «Волгоград-ТРВ» он был автором и ведущим программ, а позднее руководил службой тематического вещания.

Щербинин был удостоен премии Союза журналистов СССР и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Коллектив ГТРК «Волгоград-ТРВ» выразил соболезнования родным и близким журналиста.