Иван Тулак, чье имя сегодня носят улица и микрорайон Волгограда, был одним из руководителей революционных сил Царицына. Историю его жизни и гибели рассказал волгоградский краевед Роман Шкода в своем авторском канале. Он также представил цифровую реконструкцию внешности исторического деятеля.

«Иван Тулак родился в 1892 году. До Первой мировой войны работал на производстве, затем попал на военную службу. Из армии дезертировал и некоторое время скрывался от властей. После революции оказался в Ростове, где пытался противостоять генералу Каледину, но потерпел неудачу. Осенью он перебрался в Царицын и возглавил местную Красную гвардию», — расказывает Роман Шкода.

Одним из наиболее известных эпизодов биографии Тулака стало подавление в мае 1918 года мятежа анархистов под руководством Петренко. После этих событий Тулака назначили командующим революционными войсками всего Царицынского района.

Погиб Иван Тулак во время подавления восстания в селе Святые Кресты. Там командир попал в плен к восставшим и был расстрелян.

В декабре 1918 года его похоронили в могиле Якова Ермана в Комсомольском сквере. При этом имя Тулака на установленном памятнике отсутствует.

Однако его имя по сей день носит микрорайон в Советском районе города, и многие волгоградцы даже не подозревают, кто стоит за именем Тулака.

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