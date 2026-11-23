Волгоградцам в очередной раз напомнили о важности профилактики ВИЧ-инфекции. С 23 ноября по 4 декабря 2026 года Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

Специалисты ответят на вопросы о заражении, обследовании и защите от вируса. Бесплатный телефон: 8-800-555-49-43.

По данным, приведенным на конференции по эпидемиологическому надзору за ВИЧ, в России зарегистрировано более 1,232 млн человек с подтвержденным диагнозом. Это около 0,8% населения страны.

Один из малоизвестных фактов - примерно две трети новых случаев заражения связаны с гетеросексуальными контактами. Поэтому риск инфицирования существует не только у представителей так называемых групп риска.

В 2025 году в стране выявили около 45 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на 13,4% меньше, чем годом ранее. При этом специалисты предупреждают: снижение заболеваемости не означает, что проблема решена.

Еще один важный момент - современная терапия позволяет людям с ВИЧ жить полноценной жизнью. Своевременное выявление инфекции и лечение помогают также предотвращать дальнейшую передачу вируса.

Ранее в Волгограде студенты массово сдали тесты на ВИЧ.