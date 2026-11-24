В Волгограде ликвидировали благотворительный фонд Елены Исинбаевой. С иском в суд обратилось управление Министерства юстиции РФ по Волгоградской области. Представитель ведомства пояснил, что организация не представила отчетность за 2024, 2025 и 2026 годы. При этом организация не отреагировала на неоднократные предупреждения и фактически уклонилась от проверок.

В Минюсте указали, что некоммерческая организация осуществляла деятельность с грубыми нарушениями законодательства. Суд согласился с требованиями ведомства и постановил ликвидировать благотворительный фонд Елены Исинбаевой, а сведения о нем исключить из Единого государственного реестра юридических лиц.

Решение огласили сегодня, 24 ноября 2026 года, в Центральном райсуде Волгограда - пишет ТАСС. Организация легендарной спортсменки прекратит деятельность на основании судебного постановления.

Ранее в Волгограде обсуждали долги Исинбаевой за недвижимость.