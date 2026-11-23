В четверг, 26 ноября в Волгоградском областном краеведческом музее откроется выставка «Регион 34. Дыхание времени». Она посвящена 90-летию образования региона.

Посетители увидят около 500 предметов из фондов музея. Большинство из них выставляют впервые. Это фотографии, документы, картины, награды и личные вещи наших земляков — участников Великой Отечественной войны, Героев Социалистического Труда и почётных граждан Волгоградской области.

Также на выставке будут сувениры, которые региону подарили делегации разных стран и городов-побратимов Волгограда. Экспозиция расскажет об истории области и людях, которые прославили край в науке, спорте, культуре, искусстве и других сферах.

Ранее стало известно, что царицынский особняк в Волгограде скоро станет музеем.