В небе над Волгоградской областью в будущем могут появиться необычные грузовые самолеты. По очертаниям они напоминают «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн». Патент на такой футуристичный околозвуковой транспортник получил Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ).

Как сообщает «Российская газета», самолет сможет перевозить тяжелые грузы почти со скоростью звука. Пока проект держат в секрете, но главный шаг уже сделан: инженеры проработали аэродинамическую схему и запатентовали корпус будущего гиганта.

Впереди — создание полноразмерного прототипа, разработка двигателей, сборка и испытания. Если все пойдет по плану, однажды жители региона могут увидеть в небе стремительный силуэт, похожий на корабль пришельцев.

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