Глава российского государства Владимир Путин удостоил государственных наград трёх жителей Волгоградской области. Все они отмечены медалью «За труды по сельскому хозяйству», сообщает РИАЦ.

Так, отмечены достижения директора по производству Андрея Сидорина. Андрей Павлович трудится у индивидуального предпринимателя — главы КФХ Ирины Мурашовой.

Награждён и Иван Соловьёв. Иван Николаевич — ведущий агроном агропромышленной компании «Райгород».

Медаль заслужила также Татьяна Чердынцева. Татьяна Викторовна работает бригадиром овощеводческой бригады у индивидуального предпринимателя — главы КФХ Павла Чердынцева.

Ранее полицейского из Волгограда наградил медалью «за Отвагу» Владимир Путин.