Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области временно возглавил Виктор Заржецкий. Он сменил на этой должности Анатолия Васильева, который оставил свой пост 23 ноября.

Тогда же сложил полномочия председателя областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Наурзалиев. Врио главы стал его заместитель Олег Касаткин.

Об Олеге Касаткине известно, что он — кадровый пожарный, обучался в Камышинском военном училище, Воронежском пожарно-техническом училище и Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, которую закончил с отличием. Экс-чиновник сам участвовал в ликвидации пожаров и спасении людей.

Карьерный путь Виктора Заржецкого не столь ярок, но он — опытный управленец, заслуженный работник дорожного хозяйства Волгоградской области«. На посту зампредседателя комитета многие годы курировал проектирование, строительство и реконструкцию ключевых дорожных объектов и подъездных путей в регионе.

«О возложении на Виктора Генриховича временного осуществления полномочий облкомдортранса распорядился губернатор Андрей Бочаров», — сообщают в комитете.

К исполнению обязанностей он приступил накануне.

Ранее пост главы облком безопасности населения прочили бывшему главе Среднеахтубинского района Николаю Патрину, который сложил полномочия и поступил на работу в обладминистрацию в качестве зампредседателя данного комитета 13 ноября.