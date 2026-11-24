Первый рейтинг качества жилищно-коммунального хозяйства городов Южного федерального округа подготовило издание «Юг Политика». В исследовании участвовали 20 городов с населением более 100 тысяч человек, а также административные центры регионов.

Оценку проводили по шести направлениям: аварийность жилых домов, износ коммунальных сетей, эффективность капремонта, работа с жалобами жителей, выявленные нарушения и коммунальные происшествия.

Лидером рейтинга стала Евпатория, набравшая 82,64 балла из 100 возможных. На втором месте расположился Майкоп с 77,34 балла, на третьем - Армавир с 74,71. Замкнула таблицу Астрахань, получившая 41,23 балла.

Волгоград занял 13-е место из 20 с результатом 50,09 балла. Среди слабых сторон города составители отметили износ коммунальных сетей, который достиг 52,4%, и аварийность жилых домов - 11,95%. За выполнение программы капремонта Волгоград получил ноль баллов. При этом работа с обращениями жителей оценена в 76,4 балла.

Город-спутник Волжский показал более высокий результат - 65,93 балла и седьмое место. Особенно хорошо город оценили по состоянию коммунальных сетей: их износ составил 18,5%, что принесло максимальные 100 баллов. Работа с жалобами получила 82,1 балла.

Однако по аварийности и капремонту у Волжского также оказались слабые результаты.

Ранее сообщалось о рейтинге доходов, в котром оказался и Волгоград.