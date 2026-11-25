Сенаторы из комитета Совета Федерации по экономической политике предложили изменить систему контроля за расходами энергоресурсов в бюджетной сфере. В рамках уже готового законопроекта, региональные центры энергосбережения смогут снижать годовые лимиты на электричество и воду для учреждений, которые финансируются из бюджета.

Авторы инициативы рассчитывают, что такой подход поможет уменьшить расходы государства. При этом правительство поддержало проект с оговорками и предложило доработать критерии работы центров, их полномочия и порядок финансирования.

Отдельный вопрос касается оплаты услуг самих центров. В законопроекте предлагается направлять на это средства, сэкономленные школами и больницами благодаря сокращению потребления. Однако, как отмечают авторы публикации, такая схема может противоречить действующим правилам.

Эксперты также расходятся в оценке инициативы. Одни считают, что центры способны сделать расход ресурсов более рациональным. Другие указывают на риск дополнительных затрат, если содержание таких структур окажется дороже полученной экономии, — пишут «Известия».

Кроме того, пока не определено, насколько обязательными будут новые требования.

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