В Волгограде сотрудники муниципального жилищного контроля с начала года провели около тысячи плановых и внеплановых проверок управляющих компаний. По их итогам организациям выдали более 400 предписаний.

Проверки проводили в том числе после обращений жителей. Инспекторы требовали привести в порядок общедомовое имущество, включая внутридомовые сети, кровли и подвалы, - отметили в мэрии.

Одна из таких проверок прошла в доме № 2а на проспекте Столетова. Жильцы пожаловались на отсутствие отопления. В результате управляющая компания отремонтировала внутридомовые сети и осушила подвал. После этого тепло в доме восстановили.

Похожая ситуация возникла в доме № 20 на улице Баррикадной. Там специалисты отрегулировали внутридомовые сети теплоснабжения вместе с сотрудниками «Концессий теплоснабжения». Сейчас услуга предоставляется жильцам в полном объеме.

За ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов управляющие компании привлекли к административной ответственности.

Общая сумма назначенных штрафов составила около 41 млн рублей.

Ранее сообщалось о рейтинге, в который Волгоград вошел с темами ЖКХ.