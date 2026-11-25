У волгоградских рыбаков начинается зимний сезон. Секретами зимней рыбалки поделился чемпион России по ловле на спиннинг с лодок, трехкратный победитель профессионального турнира PAL Максим Арестов.

«Сезон рыбалки со льда в нашем регионе относительно короткий и отличается нестабильным льдом, поэтому на первое место выходит безопасность», — цитирует эксперта РИАЦ.

Отсюда главное правило — не выезжать на водоём одному и только с партнёром, в котором до конца уверен.

Главное в экипировке — костюм-поплавок, он не даст утонуть, а также острые штыри с ручками и длинным шнуром и верёвка от 10 метров длинной с элементом захвата на конце, которая позволяет вытащить провалившегося на поверхность льда.

Хорошие перспективы на улов сулит оттепель — небольшой минус или около нуля градусов после сильных морозов. Хищников лучше ловить в водоёмах Волго-Ахтубинской поймы, на Дону и Цимлянском водохранилище, а также на Волгоградском, Варваровском, Береславском, Карповском водохранилищах и на Нижней Волге. Есть ещё множество прудов, заливы Волги и Дона.

Из насадок самые популярные — мотыль, тесто, вымя. Поплавочными оснастками удобно пользоваться в местах без течения, где самый крепкий лед.

«Уловистыми окажутся и жерлицы с живцом на щуку», — обещает эксперт.

Ранее опытные рыбаки назвали клёвые места на Дону и Волге.