Трагическое происшествие случилось утром 26 ноября в Красноармейском районе Волгограда. Здесь у дома на бульваре Энгельса, 34, случайные прохожие обнаружили тело пожилой женщины.

По словам очевидцев, пенсионерка скончалась прямо под их окнами.

«Возможно, у неё случился сердечный приступ — возраст всё-таки, а рядом никого не оказалось, кто мог бы оказать помощь или вызвать медиков», — предполагают горожане.

К моменту, когда подъехал катафалк, о случившемся уже сообщили родственникам, к месту происшествия приехал сын скончавшейся волгоградки. На месте работали правоохранительные органы.

Как выяснили полицейские, пожилая женщина проживала в соседнем доме. Утром 26 ноября она вышла в магазин, по дороге ей стало плохо, изношенный организм дал сбой и пенсионерка скончалась.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняется причина смерти. Но уже сейчас можно сказать, что криминальной составляющей в случившемся нет», — подтвердили vlg.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее стало известно, что суд оставил под стражей Владимира Кусмарцева, обвиняемого в убийстве многодетного отца в супермаркете Волгограда.