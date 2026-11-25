В Волгоградской области продолжают следить за поставками топлива на автозаправочные станции. По данным регионального комитета, компании-поставщики корректируют логистику с учетом меняющейся ситуации на рынке.

Перестройка поставок затрагивает работу топливных компаний региона, однако в сообщении властей не уточняется, какие именно виды топлива или отдельные АЗС испытывают сложности.

Ситуацию контролируют федеральные и региональные профильные и надзорные ведомства. Власти отмечают, что принимаются меры для обеспечения поставок всех видов топлива на АЗС Волгоградской области.