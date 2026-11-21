Брошенные автомобили обнаружили на этой неделе сотрудники комитета благоустройства и дорожного хозяйства Волжского в Волгоградской области. Машины нашли после обращений горожан через портал обратной связи и сервис «Волжский дозор».

Две иномарки со спущенными шинами - «ДЭУ» и «Рено Логан» - стоят на парковке у дома № 13 на улице Сталинградской. Еще один «Фольксваген» обнаружили возле ТЦ «Оранж» на улице Мира, 53Ж. Грузовая «ГАЗель» находится у дома № 149 на той же улице, «Лада» - неподалеку от дома № 41 на улице Александрова.

Шестая машина - разукомплектованный автомобиль с признаками аварии и без номеров - стоит на парковке у дома № 311 на проспекте Ленина.

На каждую машину разместили уведомление с требованием убрать ее до 8 декабря 2026 года. Если владельцы этого не сделают, автомобили эвакуируют на спецстоянку. Чтобы забрать машину, придется оплатить эвакуацию и хранение.

Если хозяин не объявится, автомобиль могут признать бесхозным через суд и передать в муниципальную собственность.

Еще один вариант - владелец может сам отказаться от права собственности в пользу администрации, направив соответствующее обращение.

Ранее сообщалось о новой схеме движения в Волжском.