Водителей в городе Волжском Волгоградской области ждут перемены: на пересечении проспекта Ленина с улицами Логинова и Набережной введут новую схему движения. До её запуска остаётся меньше месяца — она запланирован на 12 декабря.

В настоящее время проезд с улицы Логинова на проспект Ленина закрыт: такие ограничения приняты для снижения аварийности, поясняют в администрации города. Тем временем специалисты комитета благоустройства и сотрудники Госавтоинспекции наблюдали за трафиком и выявляли недочёты.

Схему движения скорректировали в результате следующим образом:

с улицы Логинова движение будет открыто прямо, направо и налево;

с проспекта Ленина по направлению со стороны Волгограда можно будет ехать только прямо и направо;

с улицы Набережной по кольцевому движению водители смогут попасть только на проспект Ленина.

Для безопасности на участке установят знаки и светофоры. Водителей просят быть внимательными.

Ранее волгоградцам напомнили о сроках гаражной амнистии : их больше не продлят.