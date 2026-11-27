Вечером 2 ноября 33-летняя волгоградка пригласила в квартиру двух мужчин, с которыми познакомилась в тот же день. После застолья хозяйка уснула, а гости ушли.

Утром женщина обнаружила пропажу 200 тысяч рублей с банковской карты и обратилась в полицию. Оперативники установили одного из гостей и задержали его. Им оказался 31-летний житель Ульяновской области, ранее судимый.

По данным полиции, мужчина забрал с собой телефон и банковскую карту женщины, а затем снял деньги в ближайшем банкомате. После этого он вернулся в квартиру, оставил карту и телефон и скрылся.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Мужчину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее волгоградку, укравшую драгоценности, нашли по отпечатку пальца.