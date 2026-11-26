Авария произошла поздно вечером 25 ноября 2026 года на 91-м км автодороги Сальск - Котельниково - Волгоград в Октябрьском районе Волгоградской области. По предварительным данным, 15-летний водитель Kia Rio не справился с управлением.

Автомобиль выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет и опрокинулся. А затем машина загорелась.

Подросток, не имевший права управления транспортом, погиб на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранее сообщалось о дорожной аварии после первого снега под Волгоградом.