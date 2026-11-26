День жестянщика отметили водители в городе Новоаннинске утром 26 ноября. Здесь после первого снега произошло дорожно-транспортное происшествие.

Кадрами с места аварии поделился канал «Новоаннинский сегодня». По его данным, ДТП случилось у пятой столовой. Горожане коротко прокомментировали: «Началось».

Фото: Макс/ Новоаннинский сегодня

Другие подробности происшествия в сообщении не приводится, о пострадавших не сообщается. На фото видно, что в случившемся уже разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются, её участники только разводят руками.

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