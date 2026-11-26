Группа российских сенаторов требует ввести уголовное наказание за распространение сведений о последствиях ударов, диверсий и терактов. Допустивших такое нарушение будут отправлять в колонию на срок до пяти лет.

Законопроект уже внесли в Госдуму. В числе его авторов – члены Совфеда Андрей Клишас, Владимир Джабаров и Артем Шейкин. На сегодняшний день в Волгоградской области следует административное наказание за подобные действия.

Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 280.5, состоящей из двух частей, сообщает rbc.ru. Если после административного наказания последует новое нарушение, виновного осудят на срок до трёх лет лишения свободы. Максимальное наказание грозит в случае, если распространение информации повлечет смерть по неосторожности, вред здоровью или имуществу, а также массовые нарушения общественного порядка или помехи в работе инфраструктуры.

Кроме лишения свободы нарушителям в соответствии с первой частью статьи 280.5 УК РФ грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, принудительные работы до трёх лет или арест от четырёх месяцев до полугода. По второй части вместо лишения свободы предусмотрены принудительные работы до пяти лет.

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