В Светлоярском районе Волгоградской области разыскивают 66-летнюю Людмилу Натёкину. С 25 ноября 2026 года ее местонахождение неизвестно.

Женщина проживает в рабочем поселке Южный. К поискам подключились сотрудники полиции и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» Волгоградской области. В последний раз невысокую, худощавую пенсионерка с русыми волосами видели в черных брюках, темно-зеленых сапогах и такого же цвета куртке с оранжевым капюшоном, а также черной шапочке.

Ориентировку на пропавшую опубликовали в соцсетях отряда. Всех, кто знает, где может находиться Людмила Натёкина, просят сообщить по телефонам 112 и 8(800)700-54-52.